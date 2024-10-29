Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года

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Льготникам будут реже отказывать в компенсациях квартплаты

Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. Правительство уточнило порядок оформления этой выплаты, пишет РГ.

Претенденту на компенсацию могут отказать в ней, если у жителя есть задолженность по квартплате. При этом буквальное прочтение нормы предполагает отказ, даже если этот долг уже был погашен.

Теперь порядок прописан более четко. Должна учитываться только непогашенная задолженность. А сведения о долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников - например, инвалидам, педагогам сельских школ, "чернобыльцам", блокадникам.

Владельцы публичных каналов начнут передавать сведения в Роскомнадзор

С 1 ноября вводятся новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и владельцев социальных сетей. Эти меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации.

Так, начинают действовать нормы о так называемой маркировке публичных каналов. Владелец паблика, аудитория которого составляет более 10 тыс. пользователей, должен передать в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети.

После включения канала в реестр социальная сеть добавит на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал находится в реестре. Включение в перечень открывает возможность к размещению рекламы российских компаний и приему донатов (пожертвований) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения.

"Гражданин, читая информацию, должен понимать, из какого источника он ее получает. Если вы СМИ и публикуете информацию, то известны владельцы издания, известны главные редакторы и т. д. В случае с Telegram-каналами такого нет. Влияние огромное, ответственности никакой. Закон направлен на то, чтобы при помощи очень мягкого регулирования обеспечить предоставление этой информации пользователям", - пояснял "РГ" норму глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Тогда же чиновник сообщил, что не видит возможных затруднений для администрации социальных сетей и других платформ в ходе выполнения требования законодательства.

"Они же и сейчас маркируют каналы - Fake, Scam и так далее. Они умеют это делать", - добавил Липов.

Все данные владельца ресурса будут храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Еще одна норма касается мессенджеров и других сервисов обмена мгновенными сообщениями. Организаторы сервисов обязаны не допускать без согласия пользователя получение электронных сообщений от пользователей, которые таким сервисом не определены. Эта мера призвана защитить пользователей от спама.

Вернуться на родину репатриантам станет проще

Иностранным гражданам, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, будут предоставлять вид на жительство в упрощенном порядке, минуя выдачу разрешения на временное проживание. Казалось бы, убирается только один этап, но, как ожидается, это поможет значительно ускорить процедуру получения всех необходимых документов людьми для скорейшего возвращения на родину. Речь идет о репатриантах - тех, кто считает своей родиной Россию, но волею судьбы оказался в другой стране. При этом очень хочет вернуться.

Как пояснили в МВД, заявление о выдаче вида на жительство участники программы по добровольному переселению в Россию соотечественников смогут подать в дипломатическое представительство или консульство России в стране, в которой было подано заявление об участии в упомянутой госпрограмме. После дактилоскопической регистрации, фотографирования и представления необходимых медицинских документов территориальный орган МВД России по региону, выбранному для переселения, выдаст вид на жительство. Оговаривается, что он будет аннулирован при утрате человеком статуса участника "переселенческой" госпрограммы.

В России легализуется майнинг криптовалют

В России с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью.

Добычей криптовалюты получат право заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Физлица также получат официальное право заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр это не потребует, однако майнерам-физлицам нужно будет вписываться в пределы лимитов энергопотребления.

При этом дополнительные поправки к закону, также начинающие действовать с 1 ноября, позволяют правительству запрещать майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях.

ЦБ повысит требования к капиталу банков по кредитам с залогом автомобиля

С 1 ноября Банк России увеличивает макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам под залог автомобиля.

Как считают в ЦБ, повышение надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу) более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.

В ЦБ отмечали ранее, что практика выдачи таких кредитов расширяется. "Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов", - сообщал регулятор. При этом во втором квартале около 40% нецелевых кредитов под залог автомобилей банки предоставили заемщикам с ПДН более 80%.

"При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными", - указывали в ЦБ. Однако расширенная выдача таких кредитов позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку.

Меняются тарифы в Системе быстрых платежей

Российские банки не смогут с 1 ноября взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства - например, при уплате налогов и штрафов, детских кружков, секций и так далее.

Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. руб. в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. "В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки", - рассказывали в Банке России.

Наконец, с 1 ноября за перевод самому себе в другой банк через СБП свыше бесплатного месячного лимита в 30 млн руб. размер комиссии банка составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод.

Розница и общепит будут продавать безалкогольные напитки по новым правилам

С 5 ноября 2024 года розница и общепит обязаны передавать сведения о приемке и продаже маркированных безалкогольных напитков в систему "Честный знак". Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, касса будет передавать данные о продаже в "Честный знак". Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке. Исключение составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье.

Это один из этапов введения маркировки безалкогольных напитков. Производители и импортеры обязаны маркировать безалкогольные напитки уже с декабря 2023 года. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией.

Упрощается получение выплаты донорам

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", будет устанавливаться в упреждающем (проактивном) режиме.

"С 30 ноября почетные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощенной схеме, согласовав свои банковские реквизиты через государственные услуги", - пояснил депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.