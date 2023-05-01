Какие нововведения вступают в силу с 1 мая

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С 1 мая российских граждан ждет ряд важных изменений. Отдельным категориям пожилых людей положена разовая выплата ко Дню Победы. Их получат все, кто старше 92 лет. А тех, кому 80 лет, ждет повышение пенсий. Ежемесячная доплата составит 7,5 тысячи рублей.

Также с сегодняшнего дня правительство изменило порядок составления меню в школьных столовых. Теперь компаниям-подрядчикам придется согласовывать его напрямую с руководством учебных заведений.

Значительно расширяются с 1 мая и возможности российских путешественников. Сегодня открывается регулярное паромное сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи. Суда за один рейс смогут перевозить до 300 пассажиров и 200 автомобилей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Изменение коснется новостроек, так как там чаще завышают цены на жилье, чтобы подтолкнуть покупателя взять ипотеку.

Еще одно решение Центробанка – сделать более выгодными переводы через систему быстрых платежей для компаний, которые работают в сфере ЖКХ. С 1 мая максимальный размер банковской комиссии в СБП снизится вдвое – с 0,4% до 0,2%, пишет Смотрим.