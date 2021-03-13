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Как обманывают клиентов на АЗС

13 марта 2021 12:48
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Как обманывают клиентов на АЗС

В прошлом году для борьбы с этим приняли новый ГОСТ.

Клиентов на АЗС обычно обманывают при помощи программного обеспечения топливо-раздаточного оборудования, рассказал в интервью "Аргументам и фактам" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, аппараты настраивают таким образом, чтобы не доливать какой-то процент горючего. В прошлом году для борьбы с этим приняли новый ГОСТ: в нем прописана необходимость защиты программ и элементов АЗС от вредоносного вмешательства. Таким образом, предположил Кулешов, к концу года Росстандарт будет иметь объективную картину.

Он напомнил, что сейчас инспекторы должны заранее предупреждать о визитах, поэтому у АЗС есть время на подготовку. Тем не менее в 20 процентах случаев все равно обнаруживают нарушения. А тайные проверки, которые проводят некоторые общественные организации, показывают, что доля нарушений на заправках может достигать двух третей, добавил Кулешов.

"Это может означать, что заправка налила горючего меньше, чем было куплено, и это отклонение превысило допустимую погрешность (полпроцента. — Прим. ред.)", — пояснил Кулешов.

Он отметил, что с 2023 года этот показатель изменится до 0,25 процента. Нарушением точности считают и то, что АЗС иногда наливают топлива больше, чем требовалось. Но это не считается обманом покупателя, поэтому за такое нарушение не штрафуют.

Замглавы Росстандарта посоветовал заправлять машины только на проверенных заправках, а также избегать клонов сетевых компаний. Кроме того, он призвал отказаться от "непонятных видов топлива". Если возникают сомнения в количестве налитого бензина, то можно попросить у сотрудников АЗС мерник — специальную колбу на десять или 20 литров с делениями. Отсутствие мерника может указывать на то, что на заправке не соблюдают точность, сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

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