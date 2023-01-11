Как будут штрафовать тех, кто выбрасывает мусор из машины

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Уже завтра наказывать водителей, выбрасывающих мусор из машины, будут при помощи видеокамер. 11 января вступают в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях. По новым правилам, фиксация будет автоматической, как в случае с нарушениями ПДД. Максимальный размер штрафа составит 200 тысяч рублей. При повторных случаях предусмотрена и вовсе конфискация автомобиля.

В Подмосковном поселке Крючково – беда. Мигранты из местного хостела мало того, что свой двор превратили в непроходимую помойку, так еще и начали выкидывать отходы в ближайший пруд. С поличным их поймала соседка, когда увидела через камеру странных людей на берегу.

Весной все это добро зацветет и запахнет, но постояльцам все равно – они здесь живут максимум три недели.

И так во многих поселках – на улицах и на обочинах дорог. Из одной грязной бутылки может вырасти целая свалка.

Но скоро станет чище. Благодаря поправкам в кодекс об административных правонарушениях с 11 января выявлять тех, кто мусорит, в автоматическом режиме будут камеры наблюдения.

"Разумеется, те, кто делают такие свалки, делают это в укромных местах или едут на трассе и, разумеется, на трассе везде контролера не поставишь. Одним из эффективных способов решения этой проблемы являются средства видеонаблюдения", – считает эколог Сергей Симак.

Такие системы уже существуют. В подмосковном центре управления регионом показывают работу искусственного интеллекта, который видит в потоке, что кузов мусоровоза опустел, хотя в районе, где он находится, ни одной официальной свалки.

Новый закон инициировали как раз подмосковные и столичные депутаты. Руководствовались не только вопросами экологии, но и экономии.

"В 2020 году у нас были образованы 4096 новых свалок, которые мы вынуждены были убрать – потратить бюджетные средства. Мы не смогли восполнить эти бюджетные средства, потому что не установили лиц, которые совершили сброс этих отходов", – говорит первый замминистра экологии Московской области Виталий Мосин.

До сих пор нарушителей можно было поймать только "за руку". Тех, кто вываливает мусор мешками, и тех, кто вывозит целыми грузовиками.

Для них вырастут и штрафы. Если оставить отходы вне специально отведенных для этого мест, до 5 тысяч рублей. Если мусор был выброшен из машины, до 30 тысяч. Если вывален из грузовика, до 75 тысяч. Максимальный штраф для юридических лиц будет 200 тысяч. За повторное нарушение суд может конфисковать машину.

"Мы долго ждали изменения данного законодательства в связи с тем, что участились случаи, когда автомобилисты выбрасывали из проезжающих автомобилей продукты жизнедеятельности, а также окурки", – рассказывает начальник управления экологического и охотничьего надзора белгородской области Андрей Гоц.

И вот с этими мелкими отходами больше всего вопросов. Авторы поправок уверяют: в первую очередь закон направлен на выявление большегрузов, которые за один нелегальный свал отходов зарабатывали десятки тысяч рублей.

"Ликвидация подобных свалок стоит очень дорого, и зачастую это все идет за счет местных бюджетов. Никто не будет штрафовать за выкинутый окурок или бумажку", – поясняет депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Но в перспективе, говорят чиновники, придется отвечать и за окурок.

"Как только камеры позволят детализировано разбирать, что именно находилось в руке у человека, был это пакет с мусором или пачка сигарет, или окурок, или бумажка, обертка от чипсов. Это все точно такой же мусор, который юридически влечет ответственность за сброс отходов", – добавляет первый замминистра экологии Московской области Виталий Мосин.

Впрочем, везде поставить камеры не получится, а потому многое будет зависеть вот от таких неравнодушных людей, готовых беречь свой дом. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, пишет Смотрим.