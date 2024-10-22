Кабмин выделил еще почти 500 млрд руб. на субсидирование льготных ипотек в РФ

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Правительство России выделило еще около полтриллиона рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам, в том числе для семей и на Дальнем Востоке, сообщает кабмин.

При этом 142 миллиарда направят на поддержание льготной ставки в 6%, более 35 миллиардов – на "арктическую ипотеку". Около 270 миллиардов рублей выделили на субсидирование ставки по ранее выданным ссудам.

"Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России", – уточняет правительство в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 6,4 миллиарда рублей направят на сохранение льготной ипотеки в селах со ставкой до 3% годовых, пишет Смотрим.