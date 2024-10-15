Кабмин РФ разрешил устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов

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С 1 марта 2025 года россияне получат возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, пишет Смотрим.

"С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в заявлении на сайте кабмина.

Уточняется, что подать заявление о самозапрете можно двумя способами: через единый портал "Госуслуги" и во время личного визита в многофункциональный центр (МФЦ). Этими же способами можно будет подать заявление о прекращении действия ограничений. В правительстве сообщили, что пользоваться самозапретом можно неограниченное количество раз.

Напомним, закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов, был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале этого года.