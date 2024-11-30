Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца января

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Правительство России снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов, при этом для других поставщиков он продлен еще на месяц, до 31 января 2025 года.

С 1 марта власти РФ запретили поставки бензина в любые страны, кроме стран ЕАЭС. Решение объяснили "поддержанием стабильной ситуации" на топливном рынке. Ограничения временно сняли в мае, но возобновили в августе. Эмбарго действует до конца года.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", — говорится в сообщении.

Источники "Интерфакса" говорили, что Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина с 1 декабря, но только для его производителей, а для всех других экспортеров сохранить действие эмбарго "еще на два зимних месяца". Бензин (и дизтопливо) вносят заметный вклад в инфляцию и с начала года росли опережающими темпами, набрав 9% к 18 ноября, пишет Смотрим.