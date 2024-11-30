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Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца января

30 ноября 2024 13:59
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Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца января

Правительство России снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов, при этом для других поставщиков он продлен еще на месяц, до 31 января 2025 года.

С 1 марта власти РФ запретили поставки бензина в любые страны, кроме стран ЕАЭС. Решение объяснили "поддержанием стабильной ситуации" на топливном рынке. Ограничения временно сняли в мае, но возобновили в августе. Эмбарго действует до конца года.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", — говорится в сообщении.

Источники "Интерфакса" говорили, что Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина с 1 декабря, но только для его производителей, а для всех других экспортеров сохранить действие эмбарго "еще на два зимних месяца". Бензин (и дизтопливо) вносят заметный вклад в инфляцию и с начала года росли опережающими темпами, набрав 9% к 18 ноября, пишет Смотрим.

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