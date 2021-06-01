Изменения с 1 июня: маркировка мороженого и сыра

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В России стартует маркировка мороженого, а также вводятся новые штрафы. О главных темах первого дня лета читайте в материале «ФедералПресс».

Открытие границ Грузии

Грузия открывает сухопутные границы для туристов с 1 июня. Для въезда в страну нужно пройти вакцинацию и сдать ПЦР-тест. Однако выезд россиян из России в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной, но некоторым гражданам въезд все же разрешен. Это дипработники, военнослужащие, а также те, кто едет для ухода за больными близкими родственниками или к месту проживания супруга (супруги).

Бесплатная выдача лекарств

С сегодняшнего дня жителям Ямала прекращают выдачу бесплатных лекарственных комплектов больным ОРВИ. Решение о выдаче бесплатных комплектов ранее было принято в период резкого роста числа простудных заболеваний в регионе. Всего жители получили около 225 тысяч наборов.

Полеты в Турцию

Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Вместе с этим власти курорта с начала лета смягчают меры против коронавируса. Так, в стране сокращается комендантский час, кафе. Кроме этого рестораны начнут принимать клиентов.

Маркировка мороженого и сыра

С 1 июня на сыр и мороженое вводится обязательная маркировка, которая должна защитить покупателя от контрафакта. Однако это, по мнению экспертов, может увеличить ценуна саму продукцию. Причина в том, что предприятия будут платить за маркировку.

Новые штрафы

С 1 июня для автомобилистов начнут действовать новые штрафы. Среди нарушений - резина не по сезону, поврежденный ремень и неработающая система ЭРА-ГЛОНАСС.

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