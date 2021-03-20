Из-за заявлений Байдена может начаться новая холодная война

135

Глава МВД Украины Арсен Аваков испугался «горячей войны» для Украины после слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», — сказал он в эфире программы «Свобода слова».

17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. По его словам, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом Байден сообщил, что якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе, пишут "Известия".

В свою очередь, Путин 18 марта пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».