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Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну.

27 августа 2021 09:10
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Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну.

Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну. Это 360 человек. Еще около 100 – приняли решение остаться, сообщил России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он рассказал, что российская дипмиссия взаимодействует с талибами, и пока удаётся решать все вопросы, передает Радио Маяк.

После терактов в Кабуле президент Джо Байден пообещал нанести точечные удары по объектам ИГИЛ. Центральное командование Вооруженных сил США уже разрабатывает оперативный план. Подчеркивается, что военный ответ будет дан после того, как будут установлены ответственные за нападение.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова американского лидера. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" – задалась вопросом дипломат.

Теги: Афганистан талибы

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