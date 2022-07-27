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Иран может заключить с Россией соглашение о техобслуживании авиалайнеров

27 июля 2022 09:00
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Иран может заключить с Россией соглашение о техобслуживании авиалайнеров

Соглашение о поставках оборудования и о техническом обслеживании российских авиалайнеров намерены заключить власти Ирана. Об этом 26 июля сообщил представитель Управления гражданской авиации страны Миракбар Разави агентству Mehr.

Соглашением предусмотрена возможность поставок в Россию запчастей и оборудования иранского производства для российских авиалайнеров.

Кроме того, в документе содержатся положения о ремонте, поддержке и техобслуживании российских самолётов в сервисных центрах Ирана, пишет Регнум.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет увеличено количество авиарейсов между странами до 35 в неделю. Также в документе допускается выполнение неограниченного количества грузовых авиарейсов между Россией и Ираном.

 

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