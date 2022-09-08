iPhone 14 будет поставляться в РФ по параллельному импорту

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Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию с помощью параллельного импорта, поэтому любой желающий сможет приобрести смартфон. Об этом 8 сентября сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — приводят его слова «РИА-Новости».

Ранее 8 сентября «Известиям» удалось выяснить, что новые айфоны могут стать доступны российским покупателям в ночь после мирового старта продаж, однако их цена, вероятно, дойдет до 250 тыс. рублей. Причина заключается в более сложной цепочки поставок, сказал «Известиям» источник, близкий к одному из ритейлеров.

Накануне Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, новое поколение Apple Watch и AirPods Pro 2. iPhone 14 Pro лишился «челки» (ее заменили вырезами новой формы), в линейке смарт-часов появился титановый гаджет для любителей экстрима, а в беспроводных наушниках улучшили функцию шумоподавления.

В настоящий момент товары Apple включены в список параллельного импорта. 7 сентября Мантуров заявил, что действие механизма продлят на 2023 год.

Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.