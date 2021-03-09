Интервью принца Гарри и Меган посмотрели свыше 17 млн человек

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Об этом пишет газета New York Times, число зрителей для времени, когда люди привыкли смотреть что-то по их собственному запросу с помощью специальных сервисов, является колоссальным.

В интервью, показанном в США в воскресенье вечером, герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения относительно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына, передает Радио Маяк.