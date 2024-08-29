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Интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен с 2027 года

29 августа 2024 09:35
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Интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен с 2027 года

Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель разработки "Бюро 1440" Ксения Лазаренко.

"Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами", — рассказала Лазаренко.

По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и "Аэрофлотом" компания уже подписала соглашения.

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