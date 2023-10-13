Интернет-магазины обяжут продвигать российские товары в поисковой выдаче

Ранее депутаты Госдумы предлагали создать "российские полки" с отечественными товарами только в торговых сетях, но законопроект доработали и предложили распространить эту идею и на интернет-магазины, пишет Смотрим.

Член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в эфире программы "НАПРОЛОМ" прокомментировал эту новость:

"Не вижу причин как-то очень сильно это драматизировать, все мы прекрасно умеем в Интернете искать при необходимости, мотать вниз или куда-то. Приняли такое решение, чтобы в тех случаях, когда у нас с вами нет какого-то заранее точного плана и бренда, который мы будем искать, а мы ищем вообще что-то, как вы сказали, пальто – в целом пальто, не какое-то особенное, а вообще пальто. Нам любезно предложат посмотреть 50 российских предложений. Нас не ограничивают в выборе товара, нам сначала предлагают посмотреть на отечественные".