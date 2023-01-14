Intel вернула россиянам доступ к странице с драйверами

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Пользователи из России вновь могут, не прибегая к VPN, получить доступ к разделу с драйверами и другим системным ПО на сайте Intel.

Ранее при попытке зайти на сайт производителя чипов с российского IP-адреса отображалось сообщение о прекращении компанией работы на территории РФ.

В Intel пояснили, что продолжают соблюдать международные санкции, введенные в отношении РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине.

В то же время, у компании есть гарантийные обязательства перед пользователями, которые она обязана соблюдать. Поэтому доступ к Центру загрузки и приложению Intel Driver & Support Assistant был сохранен, передает Смотрим.