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Институт социальных контрактов для помощи бедным в России оказался неэффективным, у подавляющего числа граждан, которые им воспользовались для преодоления трудной ситуации, нет положительной динамики. К такому выводу в результате мониторинга пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет РБК.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил организации проанализировать результаты внедрения социальных контрактов. Он подчеркнул, что в первую очередь ждет от них реальных результатов, чтобы у людей был шанс дальнейшего трудоустройства или организации бизнеса.

В общей сложности заключенные в прошлом году социальные контракты охватили 981,2 тысячи граждан, средний размер выплаты составил 22,1 тысячи рублей. Чаще всего их заключали на помощь в поиске работы (40 процентов), помощь в сложной жизненной ситуации (27 процентов), поддержку в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности (24 процента) и помощь в ведении личного подсобного хозяйства (9 процентов).

Таким образом деньги получили 5,5 процента малоимущих россиян, но только у 22,5 процента участников программы доход по ее итогу превысил величину регионального прожиточного минимума. Еще у 30 процентов доход вырос, но по-прежнему остается ниже прожиточного минимума, а 47,5 процента доход и вовсе не изменился.

По оценкам ОНФ, эффективнее всего оказались предпринимательские контакты. Именно у граждан, запросивших такой вид помощи, наблюдался активный рост благосостояния — у 45,6 процента доходы превысили прожиточный минимум.