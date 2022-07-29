Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря сигналам из ЦУР территорию самарского Речного порта теперь будут убирать регулярно
Благодаря сигналам из ЦУР территорию самарского Речного порта теперь будут убирать регулярно
В Сызрани столкнулись легковушка и мотоцикл
В Сызрани столкнулись легковушка и мотоцикл
Самарец вечером поссорился с прохожим и лишился кошелька
Самарец вечером поссорился с прохожим и лишился кошелька
150 человек незаконно поставила на миграционный учет жительница Самары в однушке
150 человек незаконно поставила на миграционный учет жительница Самары в однушке
Строительство самарской двухуровневой развязки ведется с опережением на полгода
Строительство самарской двухуровневой развязки ведется с опережением на полгода
в Самаре рабочего насмерть придавило ковшом
В Самаре рабочего насмерть придавило ковшом
Самарская компания выкупила у турецкой фирмы производство автокресел
Самарская компания выкупила у турецкой фирмы производство автокресел
Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения
Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.2
-0.02
EUR 61.22
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Институт социальных контрактов для помощи бедным в России оказался неэффективным

29 июля 2022 13:13
90
Институт социальных контрактов для помощи бедным в России оказался неэффективным

Институт социальных контрактов для помощи бедным в России оказался неэффективным, у подавляющего числа граждан, которые им воспользовались для преодоления трудной ситуации, нет положительной динамики. К такому выводу в результате мониторинга пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет РБК.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил организации проанализировать результаты внедрения социальных контрактов. Он подчеркнул, что в первую очередь ждет от них реальных результатов, чтобы у людей был шанс дальнейшего трудоустройства или организации бизнеса.

В общей сложности заключенные в прошлом году социальные контракты охватили 981,2 тысячи граждан, средний размер выплаты составил 22,1 тысячи рублей. Чаще всего их заключали на помощь в поиске работы (40 процентов), помощь в сложной жизненной ситуации (27 процентов), поддержку в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности (24 процента) и помощь в ведении личного подсобного хозяйства (9 процентов).

Таким образом деньги получили 5,5 процента малоимущих россиян, но только у 22,5 процента участников программы доход по ее итогу превысил величину регионального прожиточного минимума. Еще у 30 процентов доход вырос, но по-прежнему остается ниже прожиточного минимума, а 47,5 процента доход и вовсе не изменился.

По оценкам ОНФ, эффективнее всего оказались предпринимательские контакты. Именно у граждан, запросивших такой вид помощи, наблюдался активный рост благосостояния — у 45,6 процента доходы превысили прожиточный минимум.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
181
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
166
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
448
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
471
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
1081
Весь список