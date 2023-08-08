Иностранные исследовательские холдинги обяжут работать по новым правилам

164

Законопроект об исследовательских компаниях внесен в Госдуму. Он предлагает регулировать деятельность зарубежных компаний, изучающих внутренние рынки нашей страны путем сбора информации о российских гражданах. В частности, для того, чтобы повысить информационную безопасность и защитить национальные интересы страны, их обяжут локализовать обработку данных в России и отказаться от исполнения любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении РФ.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменения в 4 главу ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Главная цель поправок - определить порядок работы исследовательских компаний, обеспечить прозрачность процесса сбора и обработки данных россиян и российских компаний в этой сфере, повысить информационную безопасность. «Законопроектом предлагается регулировать деятельность зарубежных компаний, скрупулезно изучающих внутренние рынки нашей страны путем сбора информации о российских гражданах, – отметил зампред комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

В целом иностранные компании сейчас занимают более 70% рынка исследований потребления и поведения россиян. Так, в России по-прежнему работают такие иностранные аналитические компании - Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, аккумулируют, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, а также проводят подробное изучение их финансовых возможностей, данных о здоровье. Дальнейший механизм использования этой информации скрыт от пользователей. При этом по факту все данные, собранные в РФ, отправляются напрямую в головные офисы исследовательских компаний в США, Франции, Германии, Финляндии, Латвии и Израиля, а по запросу местных властей также и в правительственные организации этих стран, подчеркивают авторы законопроекта. Впоследствии в недружественных странах их могут использовать для разработки новых санкционных ограничений, направленных конкретно на те сегменты экономики, где формируется основной потребительский спрос россиян.

Новый законопроект предлагает следующий перечень требований к исследовательским организациям:

⁃ не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать россиянам;

⁃ сама компания должна быть российским юридическим лицом;

⁃ обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на территории РФ;

⁃ не допускается исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитации страны, а также манипуляция данными, публикации и использования заведомо недостоверных данных.

Кроме того, исследовательские компании, которые захотят продолжить работу в России с соблюдением указанных требований, должны направить заявление о включении необходимых сведений в реестр. Его будет вести ФАС России.

Исследовательские компании на сегодняшний день являются по своей сути агрегаторами чувствительной информации о россиянах, хоть и в обезличенном виде, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Исследовательские компании играют очень важную социальную роль в обществе. Их отчеты широко используются в разных секторах экономики для более эффективного взаимодействия с российским обществом, понимания его запросов и недовольств. При этом я глубоко уверен, что такая информация должна быть локализована на территории нашей страны и обрабатываться только в ее интересах – и никак не в интересах других государств. И именно на это нацелены новые поправки в законодательство. При этом уговаривать остаться тех, кто не согласится с новыми требованиями, никто не будет – в нашей стране достаточно собственных исследовательских холдингов, с которыми сегодня и так взаимодействуют все заинтересованные компании», - подчеркнул парламентарий, сообщает пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.