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Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию

19 апреля 2022 13:20
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Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию

Об этом пишет индийская газета "Экономик таймс". По ее данным, на прошлой неделе в Россию уже отправлены также грузы риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий.

Поставки осуществляются в основном через порты в Грузии. Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков. С российской стороны – Сбербанк и Альфа-банк.

Платежи "в максимально возможном объёме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.

Ранее поставки индийской продукции в Россию приостановились из-за неопределённости, вызванной санкциями страна Запада против России.

Издание отмечает, что Россия импортирует 43-45 миллионов килограммов индийского чая в год, что делает её одним из его главных потребителей на мировом рынке, передает Радио Маяк.

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