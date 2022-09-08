Индия может начать развивать свои фармацевтические компании в России

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Индийский бизнес заинтересован сегодня в том, чтобы иметь фармацевтический кластер в России, заявила 8 сентября «Известиям» президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Она отметила, что выступает за развитие индийских фармацевтических компаний в РФ.

«Сейчас всё меняется очень быстро. Мы знаем о том, что все страны хотят стать более самодостаточными, и Россия делает всё для этого. Если говорить об Индии, то она очень успешна в фармацевтике, так что сейчас хорошее время для того, чтобы она поделилась своим опытом с Россией. Индийский бизнес заинтересован в том, чтобы иметь фармацевтический кластер», — отметила Котвани.

При этом она добавила, что быстро воплотить все инициативы невозможно, для этого нужно проводить определенную работу. Президент Индийского бизнес-альянса подчеркнула, если говорить о продвижении идей, то ВЭФ является успешной для этого площадкой.