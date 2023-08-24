Индийский луноход начал прогулку по Луне

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Луноход "Прагъян" миссии "Чандраян-3" спустился с платформы посадочного модуля на поверхность Луны. Аппарат оснащен различным оборудованием для проведения химического анализа поверхности естественного спутника Земли.

"Индия совершила прогулку на Луне", – говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO).

Накануне космический аппарат "Чандраян-3" в расчетное время совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Таким образом республика стала четвертой страной в мире, которая смогла доставить собственный зонд на естественный спутник Земли после СССР, США и Китая.

Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток. С его помощью ученые рассчитывают получить прорывные знания об элементном составе поверхности спутника, пишет Смотрим.