Импорт пива в Россию взлетел

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С начала 2023-го поставки в Россию пива взлетели. Импорт напитков с января по июнь увеличился почти на 35 процентов в годовом выражении и составил 179,9 миллиона литров, Текущие показатели больше уровня 2019 и 2020 годов на 20,8 и 4,7 процента соответственно, со ссылкой на данные участников рынка пива сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров. Импорт напитков из Бельгии удвоился и составил 19,4 миллиона литров. Поставки из Чехии выросли на 32,4 процента, до 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая также вырос вдвое, до 8,4 миллиона литров

Большую часть импорта обеспечили ритейлеры, по словам управляющего директора X5 Import Артема Переславцева, поставки увеличиваются за счет собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных брендов. Немецкие заводы часто выпускают пиво под брендами торговых сетей, и оно популярно в России, так как немецкие напитки ассоциируются с высоким качеством, добавил основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин, пишет Лента.