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Хуснуллин: цены на стройматериалы увеличились на 64% с 2021 года

20 декабря 2024 09:59
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Хуснуллин: цены на стройматериалы увеличились на 64% с 2021 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что с 2021 года цены на стройматериалы выросли на 64%. Но как бы это ему ни нравилось, государственного механизма, чтобы повлиять на конечную стоимость этих товаров, нет.

По его словам, такой рост цен является критичным.

"Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза", – приводит слова Хуснуллина РБК.

Вице-премьер также отметил, что в конечном итоге за все платит потребитель, поэтому рост цен, в первую очередь, сказывается на нем. Более того, от такого роста стоимости товаров и строительных работ страдает госбюджет, поскольку Россия закупает и заказывает их на триллионы рублей.

Несмотря на то, что строить стало дороже, сговора на повышение цен между компаниями нет, а потому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не может вмешаться в этот процесс. Иное госрегулирование этой отрасли не предусмотрено.

По словам Марата Хуснуллина, рост цен в строительной отрасли складывается из нескольких факторов. Во-первых, из инфляции, влияющей на стоимость стройматериалов, во-вторых, из роста заработной платы сотрудников, в-третьих, из увеличения транспортных расходов.

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