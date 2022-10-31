Huawei собирается покинуть Россию окончательно

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Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам, а также на источник в компании - крупном производителе смартфонов.

К тому же Huawei уже не поставляет напрямую в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, заявил газете источник. Эту информацию подтвердил изданию и другой собеседник.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, технику бренда еще можно приобрести в официальном магазине, но это - только остатки от прежних поставок. Отсутствие ввоза новой техники может привести к закрытию онлайн-магазина. Huawei еще весной перестала поставлять в Россию базовые станции для сотовой связи. К тому же, сотрудников компании перевезли в Узбекистан и Казахстан, и они точно не вернутся в ближайшее время.

PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова на вопросы об остановке поставок и планах бренда покинуть российский рынок сказала "Известиям", что не владеет подобной информацией. Издвние направило вопросы в "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", DNS, "МТС", "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2.