Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре Самары ограничат парковку машин
В центре Самары ограничат парковку машин
Восьмая благотворительная выставка «Друг Человека» состоялась в Самаре
Восьмая благотворительная выставка «Друг Человека» состоялась в Самаре
В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли
В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли
Подведены итоги самарской областной акции «Лето в стиле ГТО»
Подведены итоги самарской областной акции «Лето в стиле ГТО»
Сызранец поджег проводку, чтобы совершить кражу
Сызранец поджег проводку, чтобы совершить кражи
Песня «Ах, Самара-городок» в исполнении ансамбля Campanella и Ксении Плаксиной прозвучит на Первом канале
Песня «Ах, Самара-городок» в исполнении ансамбля Campanella и Ксении Плаксиной прозвучит на Первом канале
Около 3 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Самары, чтобы "сохранить свой вклад"
Около 3 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Самары, чтобы "сохранить свой вклад"
В Красноярском районе благоустроят более 200 дворов и почти 30 общественных территорий
В Красноярском районе благоустроят более 200 дворов и почти 30 общественных территорий
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные

Huawei собирается покинуть Россию окончательно

31 октября 2022 09:17
209
Huawei может покинуть Россию окончательно

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам, а также на источник в компании - крупном производителе смартфонов.

К тому же Huawei уже не поставляет напрямую в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, заявил газете источник. Эту информацию подтвердил изданию и другой собеседник.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, технику бренда еще можно приобрести в  официальном магазине, но это - только остатки от прежних поставок. Отсутствие ввоза новой техники может привести к закрытию онлайн-магазина. Huawei еще весной перестала поставлять в Россию базовые станции для сотовой связи. К тому же, сотрудников компании перевезли в Узбекистан и Казахстан, и они точно не вернутся в ближайшее время.

PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова на вопросы об остановке поставок и планах бренда покинуть российский рынок сказала "Известиям", что не владеет подобной информацией. Издвние направило вопросы в "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", DNS, "МТС", "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
468
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2076
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
593
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
681
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
584
Весь список