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Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим действия армии, надеть погоны

16 декабря 2024 14:04
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Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим действия армии, надеть погоны

Гражданские чиновники не должны выступать как военачальники и давать оценку действиям Вооруженных сил, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона.

Недовольство руководителя области вызвало выступление врио зампредседателя правительства региона, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который в прямом эфире озвучил количество сбитых за неделю беспилотников.

Александр Хинштейн указал, что органы гражданского управления не должны подменять органы управления военной и правоохранительной систем, а все цифры должны озвучиваться теми, кто на это уполномочен, пишет Смотрим.

"Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует", – указал врио главы региона.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря все заседания правительства Курской области будут проходить в открытом режиме и транслироваться онлайн.

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