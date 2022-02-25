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Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

25 февраля 2022 12:54
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Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27 процента адресов, с которых они совершаются, находятся в США, пишет РИА Новости.

Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.

В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Фото: Pixabay.com

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