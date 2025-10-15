Губернатор Самарской области рассказал, за что уволил главу Кинельского района

148

Губернатор Самарской области рассказал в своем канале в Мах, за что уволил главу Кинельского района, пишет Сова.

Помимо проблем с социальными объектами, в ходе рабочей поездки глава региона увидел, какое здесь на самом деле отношение к защитникам Отечества.



- На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны. Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен.