Григоренко: портал "Госуслуги" помогает разрешить 42 жизненные ситуации

На портале "Госуслуги" сейчас работает 42 сервиса "жизненные ситуации", рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он пояснил, что в одну "жизненную ситуацию" объединены 15-17 самостоятельных государственных услуг, которые позволяют гражданину, например, оформить документы для выезда на охоту или принять участие в спортивных соревнованиях.

"На сегодняшний день на портале "Госуслуги" выведено 42 "жизненные ситуации". Собственно, задача со стороны государства, направленная на развитие "Госуслуг", в том числе и состоит в том, чтобы максимально объединять государственные услуги в жизненные ситуации", – отметил Григоренко.

По словам вице-премьера, цифровизация оказания государственных услуг привела к тому, что мы теперь пользуемся услугой как сервисом.

Ранее Дмитрий Григоренко сообщил, что самыми популярными "жизненными ситуациями" являются "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Запись на спортивные (любительские) соревнования", "Многодетная семья" и "Выезд на охоту и рыбалку". По данным на август 2025 года, сервисами "жизненные ситуации" воспользовались более 15 миллионов человек, пишет Смотрим.