Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Бюджет запланировал получить от приватизации «Союзмультфильма» основную часть из 1,1 млрд дополнительных доходов 2025 года от реализации госимущества. В компании факт приватизации подтвердили, не раскрыв деталей

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, которые изучил РБК. В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд руб., что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».

Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной». РБК направил запросы в Минфин и Росимущество.

Пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов стоит не менее 1,2-1,3 млрд руб., оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.