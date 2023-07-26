ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024

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Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха. Производители вещей выступают против новых норм, поскольку компании и так уже выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей.

Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

— Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, — пояснили в Роскачестве. — Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий.

Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Так, в комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия. Речь идет о вещах, которые надевают периодически: например, по аналогии с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы — устойчивыми к окрашиванию, плюс размер формы не может меняться после пяти стирок.

В Роскачестве добавили: стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств, которым смогут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья.

Минпромторг активно следит за изменениями, которые принимаются в части разработки стандартов для школьной формы, а также участвует в обсуждениях по этому вопросу, где представляет позицию отраслевого сообщества, сказали в ведомстве.