Госинспекция по недвижимости Москвы создала робота-собаку для фиксации нарушений

Госинспекция по недвижимости Москвы создала шагающего робота в виде собаки для фотофиксации нарушений в городском пространстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ближайшее время робособака приступит к обучению – перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации.

Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе. Робот во многом имитирует походку и движения собаки, он снабжен «улыбкой» и выглядит максимально дружелюбно.

Собака-робот имеет GPS-модуль, оснащенный световым радаром, измеряющим расстояния и формирующим вокруг себя точную карту трехмерного пространства: данная технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн, передает Радио Маяк.