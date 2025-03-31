Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект против навязывания услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на этой неделе нижняя палата парламента продолжит рассмотрение законопроекта, направленного на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя, пишет Коммерсантъ.
По словам господина Володина, граждане жаловались, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, в автосалонах. В числе других предлагаемых мер:
Спикер Госдумы добавил, что законопроект намерены рассмотреть в приоритетном порядке. Поправки в законодательство были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство.