Я нашел ошибку
Главные новости:
Для удобства школьников по карте доступен разовый или безлимитный проезд на 1 месяц.
На Карте жителя Самарской области теперь доступна школьная транспортная карта
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
Женщинам подарили цветы и пожелали безопасных дорог!
"Дня матери": сотрудники отдельной роты ДПС Сызрани поздравили автоледи города с праздником
парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении государства в ШОС
Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении государства в ШОС
Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев
Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
Стала известна дата открытия движения через перекресток Ново-Садовой, Самарской и Полевой в Самаре
Стала известна дата открытия движения через перекресток Ново-Садовой, Самарской и Полевой в Самаре
В Самаре произошло ДТП на ул. Революционной
В Самаре произошло ДТП на ул. Революционной
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные

Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев

27 ноября 2022 13:56
132
Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев

Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства будет принято в начале декабря. Об этом 27 ноября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат назвал суррогатное материнство для иностранцев торговлей детьми и отметил, что за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. таких младенцев. По его словам, это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в €2 млрд.

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — добавил Володин.

В мае «Известия» сообщали, что Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России, а также ввести требование по обязательному получению гражданства РФ такими детьми.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. По его словам, случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей.

До этого, в феврале, в МИЦ «Известия» обсудили возможный запрет суррогатного материнства в России.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
100
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
149
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Матери
27 ноября 2022  11:27
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Матери
238
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
26 ноября 2022  12:30
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
2602
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
479
Весь список