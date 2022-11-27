Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев

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Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства будет принято в начале декабря. Об этом 27 ноября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат назвал суррогатное материнство для иностранцев торговлей детьми и отметил, что за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. таких младенцев. По его словам, это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в €2 млрд.

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — добавил Володин.

В мае «Известия» сообщали, что Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России, а также ввести требование по обязательному получению гражданства РФ такими детьми.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. По его словам, случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей.

До этого, в феврале, в МИЦ «Известия» обсудили возможный запрет суррогатного материнства в России.