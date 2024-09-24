Госдума ужесточит наказание за публичное оскорбление представителя власти

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Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ.

Правительство поддержало законопроект. Изменения внесут в ст. 319 УК РФ об ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Законопроект предлагает ввести за такое преступление штраф в размере до 80 тыс. руб., обязательные работы продолжительностью до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. По действующему законодательству, за указанное преступление грозит штраф в размере до 40 тыс. руб., обязательные работы продолжительностью до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Законопроект вводит ответственность за такие же деяния, совершенные с использованием СМИ или интернета. Речь идет о штрафе в размере до 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, обязательных работах продолжительностью до 480 часов, принудительных работах на срок до двух лет или лишении свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, пишет Смотрим.