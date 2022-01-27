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Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами

27 января 2022 13:53
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Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами

В России сняли запрет на приватизацию участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО). Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — один из видов зон с особыми условиями использования территории. ЗСО создаются для охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и прилегающих территорий от загрязнений. В первом поясе нельзя делать ничего, не связанного с нуждами водоснабжения, во втором запрещены только некоторые виды деятельности — в частности, размещение полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По действующему законодательству, на оба вида поясов ЗСО распространяется ограничение оборота участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, но можно сдавать в аренду. Снятие запрета позволяет оформить земельные участки под уже существующими строениями, право собственности на которые возникло до вступления в силу Земельного кодекса России (2001 год).
Поправки, предполагающие передавать в частную собственность участки второго пояса ЗСО, в начале 2021 года разработал Росреестр по поручению правительства. По оценке ведомства, снятие запрета на приватизацию таких участков позволит пополнять подмосковный бюджет на 4,5 млрд руб. ежегодно, передает РБК.

 

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