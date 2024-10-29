Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

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Госдума во II и III, окончательном, чтении приняла 29 октября законопроект об ужесточении уголовного наказания за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, пишут "Известия".

Кроме того, законопроект предлагает усилить ответственность за подделку, создание или использование поддельных документов, а также за правонарушения, связанные с фиктивной регистрацией и учетом иностранных граждан. За такие совершенные действия предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По словам Володина, за семь месяцев текущего года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, выросло на 14% — до 23 тыс. случаев. Также было обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.