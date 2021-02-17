Госдума приняла закон об экологической информации

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В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД соответствующий документ.

Он гарантирует гражданам доступ к данным о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. В декабре прошлого года инициатива была принята в первом чтении.

Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете. Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие, передает Радио Маяк.