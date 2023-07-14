Госдума приняла закон о запрете смены пола

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Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола в России. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Он вступит в силу после официального опубликования. Прежде документ пройдет через процедуру утверждения Советом Федерации и стол президента.

Авторами законопроекта стали около 400 народных избранников. Он вносит изменения в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Новые статьи запрещают проводить любые медицинские вмешательства, целью которых является формирование у женщин и мужчин первичных или вторичных признаков другого пола.

"Для нас это недопустимо. Мы против вырождения нации", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Тем временем трансгендеры в России лишаться права усыновления детей и опекунства. Также их союзы с другими людьми принудительно аннулируют. Изменения отразят в актах гражданского состояния.

А вот лечить врожденные аномалии, связанные с нарушением формирования половых органов у детей у нас продолжат. Такие операция будут проводить в виде исключения.

Решение о хирургическом вмешательстве в каждом случае будет приниматься врачебной комиссией, пишет Смотрим.