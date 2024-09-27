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Госдума отклонила два «автомобильных» законопроекта

27 сентября 2024 09:10
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Госдума отклонила два «автомобильных» законопроекта

Депутаты Государственной думы 26 сентября отклонили два законопроекта, касающихся автомобилистов. Это следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности парламента, пишут "Известия".

Один из них предусматривал введение обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ). По задумке его авторов такая регистрация должна была производиться в онлайн-режиме при помощи портала госуслуг, без участия МВД. Планировалась, что СИМ будет присвоен регистрационный номер, который владелец электросамоката должен был бы разместить на своем устройстве.

По мнению разработчиков поправок, такая мера позволила бы сотрудникам полиции оперативно устанавливать участников ДТП с участием СИМ, скрывшихся с места происшествия, а также привлекать к ответственности водителей электросамокатов, нарушающих ПДД.

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в своем заключении рекомендовал парламенту отклонить законопроект, отметив, что сама идея регистрации СИМ комитетом поддерживается, «однако в предложенной редакции цель не достигается». Ранее этот законопроект получил отрицательное заключение правительства РФ.

Другим законопроектом, также отклоненным депутатами Госдумы, предлагалось ввести 50-процентную скидку на транспортный налог для автовладельцев, которые не привлекались к ответственности за нарушения ПДД в течение предыдущего календарного года. Это, по мнению авторов документа, должно было мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах.

Однако в комитете Госдумы по бюджету и налогам посчитали, что вопросы стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению ПДД «не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса».

«Возможность изменения сумм налогов не ставится в зависимость от соблюдения налогоплательщиками положений федеральных законов, устанавливающих обязанности граждан. Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению норм и правил дорожного движения», — говорится в заключении профильного комитета парламента на законопроект. Кроме того, его принятие повлечет снижение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, решили депутаты.

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