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Госдума одобрила запрет принудительного сбора биометрии

21 декабря 2022 12:41
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Госдума одобрила запрет принудительного сбора биометрии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о биометрии. Он вводит запрет принудительного сбора таких данных и ответственность за принуждение. Также закон предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии.

После одобрения закона Советом федерации и президентом коммерческие и государственные структуры не смогут отказывать в оказании услуг при отказе предоставлять биометрические данные. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги». Родители смогут сдавать биометрические данные вместо детей, пишет Коммерсантъ.

В редакции ко второму чтению также было предложено ограничить перечень биометрических данных (только лицо и голос), дать возможность контролировать их использование через портал «Госуслуги», а также запретить хранение геномной информации и не собирать биометрию детей без согласия родителей. Сегодня, 21 декабря, законопроект будет рассмотрен в третьем чтении.

Первое чтение законопроект прошел 24 ноября. В декабре Совет по правам человека пожаловался, что ряд положений документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан. После этого в Госдуме сообщили, что проект был «существенно изменен». Во втором чтении его приняли вчера, 20 декабря. При этом фактически не были учтены замечания банковского сообщества.

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