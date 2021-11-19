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Госдума одобрила проект о премировании госслужащих

19 ноября 2021 10:14
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Госдума одобрила проект о премировании госслужащих

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.

"Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. В этой связи уточняется редакция пункта 4 части 5 статьи 50 федерального закона. Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - следует из пояснительной записки.

Инициативой предлагается установить полномочия кабмина по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда "работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы", сообщает РИА Новости.

"Вступление в силу законопроекта в отношении центральных аппаратов... федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ предусмотрено с 1 января 2022 года, а в отношении указанных территориальных органов и представительств - с 1 января 2023 года", - следует из документа.

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