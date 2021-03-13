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Госдума хочет ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников

13 марта 2021 11:49
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Госдума хочет ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников

Госдума готовится ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Поправки в КоАП Российской Федерации могут рассмотреть уже в весеннюю сессию. Пока же закон, вступивший в силу год назад, не работает. В результате бойцовые и просто крупные собаки, у которых есть хозяева, калечат и убивают людей.

Каждую неделю в регионах России происходят серьезные нападения бойцовых собак на прохожих. Часто это заканчивается трагедиями. 

В России с 1 января 2020-го вступили в силу отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными", запрещающие выгуливать собак определенных пород без намордника и поводка. В документе указано, что владельцы "потенциально опасных" питомцев за нарушения правил выгула должны нести административную, уголовную и иную ответственность. Депутаты признают — на практике штрафы никто не выписывает: нужны четкие требования в федеральном законодательстве.

В законе появился и перечень так называемых потенциально опасных пород. МВД предлагало внести в список 69, в конечный вариант вошли только двенадцать. Среди них — несколько разновидностей бульдогов, а также волко-собачьи гибриды и некая "северокавказская собака".

По наблюдениям кинолога Виталия Орлова, за последние 20 лет людей чаще всего кусали не бойцовые собаки: например, в нулевые большинство травм наносили коккер-спаниели и пудели, а в последнее время — джек-рассел-терьеры, французские бульдоги и таксы.

По его словам, куда острее стоит вопрос с нехваткой площадок для выгула и дрессировки животных, о которых говорится в законе, пишет РИА Новости.

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