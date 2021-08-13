Голосовой помощник Маруся может стать голосом Шереметьево

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Умный голосовой помощник Mail.ru Group Маруся примет участие в конкурсе на озвучку праздничных и официальных объявлений для терминалов ко дню рождения аэропорта Шереметьево. Её резюме появилось на сайте сервиса VK Работа.

Как следует из описания вакансии, кандидат должен обладать поставленным голосом, владеть навыками диктора на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке.

Марусю озвучила актриса дубляжа Елена Соловьёва, чьим голосом говорит Тринити из «Матрицы» и Сильван Ветрокрылая из World of Warcraft, а также другие герои фантастики. Маруся помогает решать повседневные задачи внутри экосистемы VK. Помощника может включить музыку, написать сообщение или позвонить другу из ВКонтакте, заказать еду, включить сказку для ребенка и перевести фразу на 108 языков. Маруся «живет» в собственном приложении, в социальной сети ВКонтакте, в Почте Mail.ru, в браузере Атом, в умных колонках Капсула и Капсула Мини, а также в устройствах партнеров.

В рамках проекта «Приятного полета!» Шереметьево ищет кандидата, который озвучит объявления для всех терминалов. Для этого нужно оставить отклик на сайте проекта или в сервисе VK Работа и записать аудио-поздравление для аэропорта с днем рождения. Перед записью соискателю проведут экскурсию и расскажут о работе крупнейшего аэропорта страны.