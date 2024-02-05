Голландская Yandex N. V. продала российский бизнес "Яндекса"

228

Голландская Yandex N. V. продала российский "Яндекс" за 475 млрд руб. Покупателем выступила группа частных инвесторов.

Головной компанией "Яндекса" станет международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", основным владельцем – закрытый паевой инвестфонд "Консорциум. Первый" во главе с управленцами "Яндекса", сообщает компания.

Стоимость сделки определена с учетом скидки в цене (50% рыночной стоимости) в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет "Консорциум. Первый", в состав которого вошли еще четыре пайщика – компания основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, компания главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса, дочерняя компания "Лукойла" и компания предпринимателя Александра Рязанова.

Ни один из пайщиков не имеет контролирующей доли, а "Консорциум. Первый" сможет выдвигать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс", пишет Смотрим.