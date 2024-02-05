Голландская Yandex N. V. продала российский бизнес "Яндекса"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята в торжественной обстановке вступили в новый этап своей жизни.
Юным жителям губернии сотрудники полиции вручили паспорта
Для зрителей Первого фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» будет организована насыщенная развлекательная программа.
Тольяттинцев и гостей города приглашают на фестиваль «Жигулевская миля 2024»
Проводится разъяснительная работа с осужденными, состоящими на учете, о праве обращения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации.
В УИИ УФСИН СО активно проводится разъяснительная работа по вопросам реализации института пробации
Самым ярким эпизодом зимнего праздника бесспорно стало ночное шоу «Лед и пламя».
ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек
Органосохраняющие операции (метропластика) при врастании плаценты при беременности выполняются в Перинатальном центре областной больницы с 2018 года.
Врачи самарского Перинатального центра в очередной раз провели уникальные роды
В ближайшее время будет сформирован состав рабочей группы и направлен на утверждение председателю Экспертного совета Владимиру Гутеневу.
Ректор СамГМУ возглавит рабочую группу по новым медицинским изделиям и материалам при Экспертном совете комитета Госдумы РФ
Это станет новым этапом развития «Яндекса» и важнейшим решением для России в целом.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей
По словам политеховцев, разработанная ими методика подходит для подсчета и анализа загрязненности от транспортных потоков и для других городов.
Ученые СамГТУ снижают выбросы загрязняющих веществ от автомобилей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юным жителям губернии сотрудники полиции вручили паспорта
ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек
В Тольятти завершился Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью 
Весь список
  • Персональные данные

Голландская Yandex N. V. продала российский бизнес "Яндекса"

5 февраля 2024 11:53
228
Голландская Yandex N. V. продала российский бизнес "Яндекса"

Голландская Yandex N. V. продала российский "Яндекс" за 475 млрд руб. Покупателем выступила группа частных инвесторов.

Головной компанией "Яндекса" станет международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", основным владельцем – закрытый паевой инвестфонд "Консорциум. Первый" во главе с управленцами "Яндекса", сообщает компания.

Стоимость сделки определена с учетом скидки в цене (50% рыночной стоимости) в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет "Консорциум. Первый", в состав которого вошли еще четыре пайщика – компания основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, компания главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса, дочерняя компания "Лукойла" и компания предпринимателя Александра Рязанова.

Ни один из пайщиков не имеет контролирующей доли, а "Консорциум. Первый" сможет выдвигать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс", пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова
5 февраля 2024  13:09
В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова
234
Роскадастр Самарской области проведет горячую линию
5 февраля 2024  11:14
Роскадастр Самарской области проведет горячую линию
253
Во время беседы Дмитрий Азаров посоветовался с многодетными родителями по ряду вопросов, в том числе по дополнительным мерам поддержки.
4 февраля 2024  16:37
В Самаре 4 февраля губернатор встретился с многодетными семьями
686
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
4 февраля 2024  13:04
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
715
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
4 февраля 2024  12:44
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
871
Весь список