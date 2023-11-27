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Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды

27 ноября 2023 08:58
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Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным днем для ряда организаций в связи с обрушившимся на полуостров ураганом. Распоряжение коснется работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб.

26 ноября западное побережье Крыма накрыл шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Проводится эвакуация около 20 семей, пишет Лента.

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