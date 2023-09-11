Глава ТПП оценил перспективы цифрового рубля

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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин оценил перспективы цифрового рубля, назвав их неплохими.

«Многое зависит от того, как будут развиваться процессы с цифровым рублем. У него есть хорошая, на наш взгляд, возможная перспектива. Сегодня есть цифровой юань, мы ввели цифровой рубль», — сказал он в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Катырин также отметил растущее число самозанятых. По его словам, такая тенденция несет некоторые риски для малого бизнеса. Некоторые направления деятельности в России сейчас восстанавливаются с нуля, и это зависит от того, как идет процесс внедрения цифрового рубля, добавил глава ТПП.

Он указал, что благодаря цифровому рублю получается работать без использования доллара и других валют.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие такого счета и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы 24 июля. Закон вступил в силу 1 августа.

1 сентября 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль и провели с ним более тысячи операций. Они начали предлагать своим клиентам действия с валютой. В числе них были переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.