Глава “Роскосмоса” создал дирекцию по лунным исследованиям

Рогозин сам возглавил структуры, чтобы контролировать “все нюансы лунной подготовки”
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин создал в госкорпорации специальную дирекцию по лунным исследованиям и сам ее возглавил, “чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки”. Об этом Рогозин сказал в видеопоздравлении экипажа МКС.
По его словам, решение о создании специальной единой программы лунных исследований было принято в предпраздничные дни, сообщает “Интерфакс”.
Как сообщалось ранее, летом 2021 года планируется завершить испытания летного космического аппарата "Луна 25". Полет аппарата к Луне запланирован на 1 октября 2021 года. Согласно “дорожной карте” Лунной программы, пилотируемый полет к Луне запланирован на 2029 год, а высадка космонавтов на поверхность произойдет к 2030 году.
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