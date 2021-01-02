Глава “Роскосмоса” создал дирекцию по лунным исследованиям

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Рогозин сам возглавил структуры, чтобы контролировать “все нюансы лунной подготовки”

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин создал в госкорпорации специальную дирекцию по лунным исследованиям и сам ее возглавил, “чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки”. Об этом Рогозин сказал в видеопоздравлении экипажа МКС.

По его словам, решение о создании специальной единой программы лунных исследований было принято в предпраздничные дни, сообщает “ Интерфакс ”.