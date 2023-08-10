Глава МВД Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в полиции

51

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в июле из органов внутренних дел уволились 5 тыс. сотрудников. По его словам, некомплект личного состава стал критическим. На совещании министр призвал местные отделы сделать все, «чтобы минимизировать риски», пишет Коммерсантъ.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация»,— сказал Владимир Колокольцев на совещании в ведомстве.

Он добавил, что даже при недостатке сотрудников нужно сделать все, чтобы «удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством» (цитата по сайту МВД).

В ходе совещания Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей двух территориальных органов внутренних дел. Указом президента на должность начальника УМВД России по Магаданской области назначен полковник полиции Дмитрий Князев, начальником УМВД России по городу Севастополю — полковник полиции Сергей Сигунов.

Говоря об обстановке в Севастополе и Магаданской области, министр отметил тенденции к сокращению отдельных видов криминальных посягательств. По его словам, была обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. «Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу "воевать надо не числом, а умением"»,— заключил министр.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает предельную штатную численность МВД в 2023 году — 922 тыс. человек, в 2024 году — 934 тыс., а в 2025 году — 938 тыс. По словам главы МВД РФ, к 2026 году потребуется 52 тыс. сотрудников полиции на новых территориях России.