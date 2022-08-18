Глава МЧС России Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения пожаров

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает пресс-служба министерства, пишут "Известия".

«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

В Рязанской области в настоящий момент сохраняется три очага природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.

Ранее в этот день врио губернатора региона Павел Малков заявил, что значительная помощь в тушении пожаров оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.

По поручению Куренкова на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Вместе с тем в Рослесхозе сообщили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали истинную площадь лесных пожаров, из-за чего власти не смогли своевременно нарастить федеральные силы для их ликвидации.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/"Известия"