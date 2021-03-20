Гимн России на Олимпийских играх может заменить музыка Чайковского

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Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать мелодию из Первого концерта Петра Чайковского вместо национального гимна на летних Играх в Токио.

"Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", — заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами: российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом до 16 декабря 2022-го, а в случае их победы не будет звучать гимн страны.

Недавно CAS отклонил запрос ОКР об использовании песни "Катюша" на ближайших Играх. Уточнялось, что запрет распространяется "на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее".

При этом ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил для чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Олимпиада пройдет в Японии с 23 июля по 8 августа. Она заявлена как самая масштабная по числу видов спорта (33) и разыгрываемым комплектам медалей (339). Изначально планировалось участие десяти-двенадцати тысяч спортсменов, но из-за коронавируса их может быть вдвое меньше. Пока многие организационные вопросы остаются открытыми, в том числе о присутствии на состязаниях иностранных гостей и даже японских зрителей, пишет Р-Спорт.